7 originele en leuke planken voor in je keuken

We hebben al heel wat bijzondere planken en uitvoeringen voorbij zien komen. Hier hebben we er weer eentje in de aanbieding! Met verschillende stijlen zijn ook deze planken weer ideaal te combineren. Bovendien kun je hier heel erg goed zien hoe leuk het is als je er voor kiest om verlichting in of achter de planken te integreren. Het zorgt gelijk voor meer diepte in de keuken.