Voor en Na: het ontstaan van een prachtig terras

Al meerdere keren hebben we mooie terrassen en vloeren laten zien van de Poolse experts van PHU Bortnowski. Elke keer blijft het weer leuk om te zien hoe het ontstaan van zo’n prachtig terras in z’n werk gaat. In deze Voor en Na nemen we je dan ook weer graag mee naar een troosteloze tuin die op zeer leuke wijze is opgeknapt. En vooral het proces van het aanleggen brengen we daarbij gedetailleerd in beeld. Ben je net zo benieuwd als wij? Laten we dan maar snel verder gaan kijken!