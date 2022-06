De perfecte balans tussen vrijheid en privacy

We bevinden ons in de hal en zijn direct onder de indruk van de luxe look. Deze laatste vindt zijn oorsprong in de donkere stenen vloer en het warme houten plafond. Dat plafond loopt door tot in de deur, waardoor een bijzondere eenheid ontstaat. Ook in deze ruimte treffen we weer de witte muren die voor de nodige rust zorgen. In visueel opzicht is deze ruimte prachtig op elkaar afgestemd, echt topdesign. Let ook even op de spotjes, kan het mooier? Een perfecte entree!