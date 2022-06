De 20 grootste decoratiemissers ooit! Mét oplossingen – deel 2

Misser:

Vaak is er geen duidelijk kleurenpalet in een interieur en ontstaat er een onsamenhangende mix met teveel verschillende kleuren en patronen wat de totale look onderuit haalt. En alles beige of wit resulteert ook niet in dat fraaie design dus ga kleuren en patronen ook niet uit de weg.

Oplossing:

Kies je patronen en kleuren weloverwogen. Kies voor een duidelijk kleurenpalet met een aantal hoofdkleuren en wanneer je patronen gebruikt, kies dan voor een grappig patroon op een muur of een fraai kleed, maar hou de andere meubels in neutrale tinten om een te druk design te vermijden.