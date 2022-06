We zijn allemaal fan van een open plan indeling in ons huis maar soms wil je een ruimte toch graag scheiden of meer ruimtes creëren. Het goede nieuws is dat er veel nieuwe inventieve manieren zijn waarop je dit kunt doen waarbij het gevoel van openheid toch behouden blijft. Vandaag tonen we je 11 nieuwe manieren om een ruimte te scheiden allemaal bedacht door onze interieur ontwerpers. Sommige oplossingen zijn zeer creatief en verrassend…