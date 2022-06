De grote verandering voor een bouwval

Deze buitenruimte spant toch wel de kroon als het gaat om de vervallen staat van de woning. Vooral het golfplaat dakje is buitengewoon triest. En wat te denken van de muren, daar heeft de tand des tijds telang aan geknaagd. Toch zien we ook hier de mogelijkheden, want hoe vervallen de zaak ook is, er is altijd hoop. We vinden de authentieke ramen en deuren erg mooi, die zullen zeker bewaard blijven tijdens de renovatie. Het is een buitenruimte die voor veel plezier zal zorgen als alles af is. Met hulp van een gedreven expert creëer je al snel een ideale patio of binnenplaats.