De woonkamer update: budgetproof en sneller dan ooit

Een woonkamer update door items te verwijderen in plaats van toe te voegen. Dat is pas een budgetvriendelijke make-over. Het effect van een opgeruimd huis is wellicht groter dan verwacht. Creëer nieuwe rustpunten en ruimte om absolute favorieten uit te lichten. De schoonheid van leegte wordt nog weleens onderschat. Zien en niet zien is waar het om draait. Inrichten en decoreren is keuzes maken. Hoewel het eveneens een trend is om meerdere kleine meubelen te combineren, denk bijzettafels, geldt dit niet voor de gehele inrichting. Qua decoratie en gebruiksvoorwerpen is het soms verstandig om wat weg te laten. Veel kleine items verspreid over de hele woonkamer kunnen het geheel nogal rommelig laten ogen. Zorg voor een lichte en strakke basis van waaruit het interieur verder kan worden opgebouwd. Groepeer accessoires en laat daarnaast wat ruimte vrij voor meer optische rust. Niet alle boeken hoeven te zien te zijn in de boekenkast, hoewel de naam misschien anders doet vermoeden. Zo geldt ook voor de garderobe aan het populaire kledingrek of de kapstok. Selecteer een aantal items die qua vorm, kleur en materiaal een onderdeel van het interieur vormen. Geef de rest een plek in opbergdozen of manden. Kies daarin een lijn qua kleur of materiaal, zodat overige items beter tot hun recht komen. Hout, papier en kurk zijn in 2016 alom populair. De vrije ruimte en de minimale selectie maken het eveneens mogelijk de styling snel te veranderen.