De wonderlijke metamorfose van een bouwvallige woning

We beginnen bij de voorgevel. Deze was in dezelfde staat als de achtergevel die we zojuist zagen. De jaren telden zwaar voor het gebouw, dat al rijp was voor de sloop. Gelukkig zagen de architecten en de bewoners heil in een renovatieplan, dat daarna pijlsnel uitgevoerd werd. Nu is de voorgevel hoe hij moet zijn, een ultiem visitekaartje voor de woning. De lichtblauwe tint maakt deze woning tot een mediterraanse schoonheid. Echt zo´n woning waar je graag op bezoek gaat, of waarin een lange vakantie houdt. De authentieke look ( de balkons, de ijzeren balustrade) is bewaard gebleven, waardoor de woning getooid is in de pronkveren van zijn historiciteit. Let ook even op het oude familiewapen. Gewoon prachtig!