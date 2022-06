Schitterende verbouwing van een huis uit de jaren 50

Na de verbouwing ziet het geheel er weer schitterend uit! De ouderwetse stijl is grotendeels gehandhaafd, maar heeft op subtiele wijze een modern tintje meegekregen. Het dak is voorzien van hetzelfde soort leistenen dat er voorheen op zat en ook de dakkappellen zijn gebleven. Maar de dakkappellen hebben wel een kleine transformatie ondergaan. Geen truttige schuine dakjes meer boven de ramen, maar een mooi en strak modern recht dak. Juist dat zorgt voor een frisse uitstraling. Wat de aandacht verder trekt is dat dit huis op een schitterende locatie gelegen is. Deze landelijke woonwijk is de ideale omgeving voor een (jong) gezin!