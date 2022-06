Accessoires die niet mogen ontbreken in de keuken

Het puntje op de i van iedere keuken zijn de coole gadgets. Deze drukken een persoonlijke stempel op

de keuken en zijn naast handig ook vooral grappig en leuk. Je kan het zo gek niet verzinnen. Van grappige peper- en zoutstellen tot aan coole pizzasnijders. Lollige kopjes of bekers zijn ook een veel voorkomende gadget in de keuken. Er zijn grappige gadgets om flessen mee af te sluiten, gadgets om bijzondere eieren mee te bakken of gadgets om grappige motieven in je boterham te roosteren. Er zijn leuke eierdopjes, koffiecapsulehouders of deegrollers. In het geval van gadgets is het wel less is more. Het is leuk als het een subtiele grap is, niet als de hele keuken er mee vol staat.