Top 5 van de week: Verbouwingen, rijtjeshuizen en villa's

Ook op plaats drie vinden we een bijzonder renovatieproject terug. Ditmaal ging het over een laat negentiende-eeuwse arbeiderswoning waarvan de bewoners met een gebrek aan ruimte zaten. De bestaande uitbouw werd gesloopt en de woning werd richting de tuin uitgebreid. Het zorgde niet alleen voor veel extra ruimte maar bood ook de mogelijkheid tot herindeling van de woning. Zo hebben de bewoners nu de beschikking over een fraaie open keuken met uitzicht op de tuin. In het gehele artikel laten we het verloop van deze verbouwing in negen stappen zien.