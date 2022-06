Toe aan een nieuwe keuken? Zo doe je dat!

Het werkblad is een van de bepalendste onderdelen van de keuken. Bij binnenkomst in een keuken kijken veel mensen het eerst naar het werkblad. En het is niet allen visueel bepalend, veel van wat zich in de keuken afspeelt, gebeurt op het werkblad. Er zijn verschillende soorten werkblad. Je kunt kiezen voor kunststof, graniet, composiet (industrieel samengestelde steen), hout, RVS, beton en zelfs glas. Alle verschillende werkbladen hebben zo hun voor- en nadelen en prijs. Het is dus wederom goed om na te gaan wat je precies wil. Ga je voor het gemak in onderhoud, of voor een goede vlekbestendigheid. Of wil je iets duurzaams of iets krasvasts. Een kunststof keukenblad betekent bijvoorbeeld een lang en zorgeloos gebruik. De duurzaamheid van graniet is beter dan van alle ander materialen. Beton is sterk en krasvast, maar wel poreus. Een beschermende afwerklaag is dus aan te raden. Hout zorgt voor een warme sfeer in huis. Maar ook hier is een beschermende toplaag wel zo handig. Roestvrij staal (RVS) is erg vlekbestendig maar wel weer krasgevoelig. Maar dat zorgt na verloop van tijd weer voor een speciaal effect.