Stijlvolle eetkamers

Een ovalen eettafel is eigenlijk ideaal voor een gezellig etentje. Zo kan iedereen makkelijk met elkaar praten, omdat niemand in elkaars 'blinde hoek' zit. Hier zien we de tafel omringd met zes mooie elegante stoelen. De chesterfield look op de rug van de stoel geeft het net dat beetje extra luxe. Het glazen tafelblad houdt de hele look licht en geeft het een modern en strak randje. Leuk detail is de zwarte kroonluchter, steekt mooi af qua kleur en past juist wel weer in de stijl van de hele kamer. Het moderne schilderij maakt het helemaal af.