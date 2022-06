De 20 grootste decoratiemissers ooit! Mét oplossingen – deel 1

Misser:

Ook dit komen we maar al te vaak tegen: het dressoir met daarop tientallen familiefoto's in een bonte verzameling lijstjes. Natuurlijk begrijpen we dat je je geliefden graag om je heen hebt, maar vaak is dit geen toevoeging aan de stijl van je woonkamer.

Oplossing:

Kies voor een originelere manier die past in de stijl van je woonkamer. Maak een foto-galerij aan een muur boven een kastje met dezelfde soort lijstjes of een fraaie mix en match zoals we in dit voorbeeld zien. Print een paar mooie foto's op canvas of plaats meer foto's in dezelfde design glazen lijstjes aan de muur.