Simpele tips voor een sprankelend schone laminaatvloer

Het kan zeker geen kwaad om wat extra geld te investeren in je laminaatvloer, zeker wanneer deze een finish krijgt die een leven lang meegaat, dit raden we dus zeker aan. En voor een grondige reiniging raden we zo nu en dan een stoomreiniging. Een keer per maand een diepe stoomreiniging is de ideale frequentie want te regelmatig kan voor krom trekken zorgen. Of koop speciale laminaatreinigingsapparatuur zoals statische bezems omdat deze zeer zacht zijn. Kijk voor meer hout onderhoud tips in: Onderhoud van je houten vloeren: alle tips en tricks.