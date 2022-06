Top 5: de transformatie van een voortuin en meer artikelen!

Wij van homify begrijpen je helemaal wanneer je een fantastische – door architecten ontworpen – aanbouw ziet je als eerste denkt dat deze waarschijnlijk een klein fortuin heeft gekost. We willen eigenlijk liever geen enorme investeringen in ons huis doen want in deze tijden is het ook niet zeker of je dit weer volledig terugverdient. Maar soms hebben we gewoon onvoldoende ruimte in ons huis. Dit kan zijn omdat je gaat samenwonen of er gezinsuitbreiding is. Het kan ook zijn dat we graag een kantoor of praktijk aan huis willen starten. Of een speciale hobby die veel ruimte nodig heeft. Maar het kan ook een te kleine keuken zijn waarin je graag een eethoek zou willen plaatsen. En om onze bankrekening redelijk gevuld te laten, nemen we vandaag een flink aantal opties met je door waarmee je je huis kunt uitbreiden zonder enorme schulden. Kijk je mee?