Bezoek & Het Huis een Bende? Volg Deze Geheimen van een Schoon & Opgeruimd Huis

Ben je aan het koken en staat dat vlees nog wel eventjes te braden of te koken? Haal dan even een doekje over je aanrecht of ga die indeling van de koelkast even herschikken. Zo kun je heel efficiënt multitasken en hou je de keuken schoon. Gewoon elke keer even een klein klusje aanpakken en dan ziet jouw keuken er altijd stralend uit. En dit principe kun je ook feilloos met andere klusjes combineren. Moet je nog heel even wachten totdat de wasmachine is uitgedraaid? Ruim dan gelijk je badkamer of wasruimte even op!