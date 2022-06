DIY: kogelwerend glas maken, stap voor stap, simpel en goedkoop!

Wat wil je kogelwerend maken? Is het bijvoorbeeld de zijruiten van je auto, het raampje van je voordeur in de ontvangsthal of je slaapkamerraam? Zorg allereerst voor twee glazen ruiten in enkel glas in de gewenste afmetingen. Ook heb je twee polycarbonaat platen nodig in exact dezelfde afmetingen. Let op: het dient helder, transparant polycarbonaat te zijn, anders kun je straks niet meer fatsoenlijk door je ruit heen kijken. Je kunt ook gebruikmaken van transparante acrylaat platen. Kijk wat beter binnen je budget past. De voorkeur gaat echter uit naar polycarbonaat, dit wordt namelijk vaker gebruikt in een kogelvrije constructie.

Verder heb je doorzichtige veiligheidsfolie nodig en ook deze dient weer volledig transparant te zijn. Dit staat ook wel bekend als polyvinylbutyral of PVB-folie, maar is doorgaans verkrijgbaar onder de noemer 'veiligheidsfolie'. Dergelijk folie werkt niet direct kogelwerend, maar houdt glasscherven bij elkaar wanneer de ruit gebroken wordt. Zorg voor minimaal twee vellen folie in dezelfde afmetingen als het raam. Koop ook doorzichtige glaslijm voor extra stevigheid, en glasreiniger om je ruiten van tevoren goed vetvrij te maken. Zet tot slot ook epoxyhars maar op je boodschappenlijstje voor kogelwereld glas, want ook dat ga je later nodig hebben. Let op: het moet een transparante epoxy coating zijn!