Oud herenhuis krijgt nieuw leven

Het verbouwen van een oud en historisch pand is altijd een uitdaging. In sommige gevallen is het oorspronkelijke interieur al vervangen, dan is men vrij om het geheel te herinrichten. In andere gevallen heeft men te maken met oude, historische elementen, waar men met respect mee om moet gaan. De interieurontwerpers van Project MB stonden voor de zware taak om het huis hieronder te voorzien van een nieuwe inrichting. Het huis, dat gebouwd werd in 1883, werd voorzien van een inrichting waarbij men klassieke elementen combineerde met een moderne interieurstijl. Hoe dat eruit is gaan zien ontdek je hieronder.