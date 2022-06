De hippe eengezinswoning die je niet mag missen

In de schemering zie je gelijk al hoe opvallend dit huis is. Dat het niet de meest grote woning is, mag duidelijk zijn, maar het is wel een fraai voorbeeld van een kleinere vrijstaande woning. Met dit plaatje willen we je vooral ook even laten genieten. Want er is erg veel aandacht besteed aan het uiterlijk van de woning zodra het donker is. Die sfeervolle kaarsen zijn dan ook gelijk een erg goed idee om op je eigen terras toe te passen.