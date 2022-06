Een weergaloos mooie woning

Opvallend is het grijze kruis dat de twee woonlagen in de gevel verbindt. Een wonderlijk aflopend dak aan de rechter kant is een andere eye-catcher. Links zien we ook weer die grijze vlakken, deze liggen iets verder in de gevel zodat er een mooie diepte in ontstaat. Een leuk detail is de schoorsteen op het dak, die is zowel modern als een tikje ouderwets. Rond om de woning treffen we een terras aan om op te ontspannen en veel groen. Een ideale plek om te genieten! Laat je inspireren door een expert!