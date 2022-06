7 slimme opslagideeën voor buiten die je nog niet kende…

Opslagruimte buiten kun je nooit genoeg hebben. Maar wist je dat deze opbergruimte helemaal niet groot en onaantrekkelijk hoeft te zijn ook al is de ruimte in je tuin of terras beperkt? Vandaag laten we je 7 wat minder voor de hand liggende manieren zien om je spullen op te bergen. Zo blijft je huis zowel binnen als buiten netjes en georganiseerd. Opslagruimte in de tuin is zeer belangrijk want we hebben vaak veel fietsen, tuinmateriaal en -meubilair. Dus kijk even mee en laat je verrassen door onze praktische tips!