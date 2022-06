Een historische woning met een misleidende gevel…

Vandaag bij homify 360 tracteren we je op een wel heel bijzondere en luxueuze woning die we het beste kunnen omschrijven als: 'meer is meer'. En dat geldt zeker voor deze spectaculaire woning in het hart van Wimbledon (met een totaal woonoppervlak van 1,000 m², vier etages, 8 slaapkamers en een open entree van drie etages hoog en gigantische tuin aan de achterzijde) die zeker niet de minste is wanneer het gaat om zowel formaat als stijl. En waarom ook niet aangezien het meer dan voldoende van deze beide componenten in huis heeft?