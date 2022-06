Schitterend modern landhuis met droomtuin

Vandaag reizen we af naar Engeland waar we verborgen in het groene coulissenlandschap deze prachtige moderne woning vonden bovenop een heuvel. De Engelsen staan bekend om hun weelderig aangelegde tuinen en deze woning heeft een wel heel bijzondere tuin. Gelegen op een heuvel met een prachtig uitzicht over het groene glooiende landschap, met bomen, een landschappelijke inrichting en prachtige reuzeformaat aan het huis grenzende vijver. Maar ook de woning zelf valt op met een complete glazen zithoek in de woonkamer, een overvloed aan grote schuifpuien en fraaie veranda. Zeker even de moeite van het bekijken waard!