Achter de Schermen: een Minimalistisch, Houten Huis

Als we het hebben over de minimalistische stijl zijn we al snel geneigd te denken aan betonnen huizen, natuurstenen oppervlakten en een koele sfeer. In dit artikel laten we je zien hoe veelzijdig de minimalistische stijl is. Vandaag gaan we een tour doen door het houten huis dat speciaal voor een familie gebouwd is en voor het grootste gedeelte uit hout bestaat. Daarmee krijgt het een beetje een Aziatische sfeer, want houten huizen is echt iets wat je vaak in landen als Japan of Korea tegenkomt. Zin in een stukje onvervalste inspiratie? Ga dan snel met ons mee op tour door dit betoverende huis!