Dit hypermoderne huis is echt schitterend!

In deze keuken viert het minimalisme hoogtij, dat is ook niet zo verwonderlijk, want we bevinden ons immers in een modern huis dat helemaal ingekleed is naar de hedendaagse woonstijlen. Het minimalisme is een geliefde stijl vanwege de rust die de stijl uitstraalt. In deze keuken kunnen de bewoners de heerlijkste gerechten maken op een ontspannen manier. Deze stijl vraagt wel een bepaalde netheid van de eigenaren, omdat alles zo smetteloos en leeg is, kun je maar beter de ruimte piekfijn in orde houden, dan komt deze het beste uit de verf. We zijn erg gecharmeerd van het keukeneiland, zo praktisch en mooi!