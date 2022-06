Doe eens wat anders met je entree!

Vaak zien we in de hal niet veel meer dan een rommelige kapstok en veel schoenen. Maar dat kan echt anders! We onderschatten vaak hoe belangrijk de hal is. Daar kun je een eerste impressie geven van de inrichting van je huis en worden je bezoekers verwelkomd. En daarnaast is de hal bij uitstek geschikt om er iets unieks of geks mee te doen qua design. Vandaag laten we je wat manieren zien om eens wat anders met je hal te doen met wat leuke en creatieve ideeën. Mis ze niet en transformeer je hal dit weekend nog!