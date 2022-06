Voor en Na: de fraaie transformatie van een jaren 50 huis

De buitenkant van het huis hebben we je al uitgebreid laten zien, maar eigenlijk is het interieur nog leuker om de focus op te leggen. In de gehele woning is namelijk gekozen voor een schitterend open concept. Op deze manier kun je amper zien dat dit al een oudere woning is! En snap je nu ook waarom dat de dakkappellen aan de voorzijde verdwenen zijn? Die heb je met zo’n fraai dakraam en de bijbehorende lichtinval helemaal niet meer nodig.