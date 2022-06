Voor en Na: kale ruimte wordt bijzonder kleurrijk huis

We hadden je al gewaarschuwd dat niet alles misschien geheel naar jouw smaak en stijl is, maar bijzonder eclectisch is het eindresultaat wel geworden. Kijk maar hoe ontzettend fraai deze woonkamer is veranderd als je het vergelijkt met de oude situatie. Want die trap was al aanwezig, maar is nu alleen in het zicht gebracht. Er is gekozen voor een bijzondere mix van klassiek geïnspireerde meubels met een zacht Mediterraans tintje. Je hebt daardoor een beetje het idee dat je in Italië beland bent.