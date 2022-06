Verwaarloosd gebouw krijgt enorme update!

Alsof we ons in een compleet nieuw huis bevinden. Scrol nog eens naar boven en laat het verschil op je inwerken. De benauwde en grauwe keuken is veranderd in een heldere, open eetkeuken. Centraal op de foto treffen we het op maat gemaakte zwevende dressoir/keukenmeubel, die een natuurlijke afscheiding vormt tussen de keuken en de eetkamer. Daarachter treffen we het aanrecht, geplaatst tegen de zijwand. Het aanrecht loopt door tot de achtergevel en mondt uit in een van de aangepaste kozijnen, het geeft een interessant effect waarbij het lijkt alsof het aanrecht naar buiten door lijkt te lopen. Zie daarvoor ook het homify-profiel van Rijnvos Voorwinde architecten. De ruimte laat zich daarnaast kenmerken door heldere, witte wanden en een klassiek visgraatparket.