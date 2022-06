8 krachtige tips voor een gezonde nachtrust

Slapen in het bed van je ex-partner, of het bed waar je samen met hem of haar lief en leed hebt gedeeld, is geen goed idee. Oké, jullie hebben in dat bed samen geslapen, gelachen en bemind en misschien heb je er fijne herinneringen aan, maar een ex is niet voor niets een ex. Zorg ervoor dat je bed ook alleen van jou is, met jouw dromen en herinneringen. Wil je toch in hetzelfde bed blijven slapen na jullie scheiding of break? Kies er dan voor om een nieuw matras en nieuw beddengoed aan te schaffen (vergeet ook geen kussens en hoezen!), en verander de inrichting van je slaapkamer naar je persoonlijk smaak en stijl.