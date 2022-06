Deze 9 toffe ideeën voor een droomtuin moet je stelen!

Als je echt een gave zomeravond wilt beleven moet je echt even checken hoe mooi het hier in de tuin geworden is. Experts hebben hier hard gewerkt om een strakke en geometrisch perfecte lay-out op te roepen die er niet om liegt. Een van de grote sfeermakers in deze tuin is natuurlijk zonder twijfel de schitterende buitenhaard. Een expert is het eerste aanspreekpunt om eens lekker te brainstormen over je nieuwe tuin.