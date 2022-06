Het is ZO eenvoudig, zo verzorg je het hout in de tuin

Speciale verfsoorten voor microporems hout zijn erg goed voor in de tuin. Ze beschermen tegen de verkleurende werking van UV. Ze zijn voornamelijk verkrijgbaar in satijn afwerking. Buiten kunnen zon, regen en wind hun gang gaan, maar ze kunnen het hout niet aantasten, als je tenminste de juiste verf gebruikt hebt. Je moet om de zoveel tijd de verf vernieuwen. In combinatie met de juiste verf kies je voor een mooie vernis laag. Deze maakt het hout vaak mooie en beschermt deze ook. Verkrijgbaar in hoogglans, satijn of mat. Vernis heeft ook een waterafstotende werking en voorkomt krassen. Het hout kan met een vernislaag zelfs beter tegen de warmte van de zon. Vernis dringt niet door in het hout, ook vernis moet om de zoveel tijd vervangen worden. Raadpleeg een expert als je de tuin een beurt gaat geven!