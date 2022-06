8 prachtige keukeneilanden die je niet mag missen

Zijn we hier nu in een 5-sterrenhotel beland? Keuken en woonruimte lopen in elkaar over. Dit is een enorm woonvolume waar de bewoners op verschillende plekken kunnen genieten van verschillende functies: eetgedeelte, woongedeelte en natuurlijk de keuken met prachtig keukeneiland. Het blad is gemaakt van beton, dit is geschuurd zodat het mooi glad is. Nu lijkt het wel een granieten plaat, maar dit materiaal is gelukkig een stuk lichter. Moet je die grote ramen zien, geen wonder dat het interieur door licht wordt overspoeld! Een schitterende afsluiter van deze reeks mooie keukeneilanden met een bijzondere feel. Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën en trends.

Dit huis ziet er echt fantastisch uit!