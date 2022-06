Geheel nieuwe inrichting achter historische gevel!

Het Utrechtse ontwerpbureau De Ontwerpdivisie is gespecialiseerd in meubels en architectuur. Een combinatie die hen in staat stelt tot het komen van bijzondere resultaten. De twee disciplines vullen elkaar aan en versterken elkaar. Het is een combinatie die op het eerste gezicht vreemd lijkt. Maar wat dacht u van de namen Le Corbusier, Charles en Ray Eames en Gerrit Rieveld? Ook zij combineerden de twee disciplines naar hartenlust. De Ontwerpdivisie werkt aan uiteenlopende opdrachten, zo beschreven we eerder hoe zij met het plaatsen van een nieuwe aanbouw bij een jaren '30 woning in Zwolle tot een bijzondere verbouwing kwamen. In de fotoserie hieronder laten we jullie het resultaat van de verbouwing van een grachtenpand in Amsterdam zien.