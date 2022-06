Het minimalistische witte huis waarin je echt wilt wonen

We zijn nog niet eerder een huis met deze looks tegengekomen, het heeft een superstrakke lay-out, de lijnen zien er flinterdun uit waardoor het huis vederlicht lijkt. Er is een mooie verdeling tussen de verschillende tinten, vlakken en structuren aangebracht in het design: zwart tegenover wit, fris groen naast de strakke beton vloer die het pad naar de ingang van de woning vormt. Een van de meest in het oog springende elementen van deze gevel is de schoorsteen, juist door zijn in en in witte tint is het ding een eye-catcher. Een architect helpt je graag mee je woning een totaal nieuwe look te geven.