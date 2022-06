13 geweldige tips voor een koele zomer!

De zonnewende op 21 juni is achter de rug en dit betekent dat we in de aanloop naar de zomer zitten. Met dat in je achterhoofd is het dus handig om alvast na te denken hoe je alle ruimtes in huis koel en fris houdt. Allereerst is het natuurlijk belangrijk om alleen de seizoensspullen in huis te plaatsen en dus alle warmere dekens en plaids op te ruimen en alleen lichte en natuurlijke materialen te plaatsen. Maar er zijn nog veel meer slimme ideeën om het lekker koel te houden! Daarom geven we je vandaag wat praktische tips hoe je op snikhete zomerdagen toch kunt zorgen voor die broodnodige verkoeling. Lees ze even door en bij de volgende hittegolf zul je jezelf dankbaar zijn!