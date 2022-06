Twee moderne huizen waar je mond van open valt

Leun even lekker achterover en droom even over het perfecte huis (en hoe je ontspannen zit op de veranda of gewoon even heerlijk van de tuin aan het genieten bent).. Vandaag hebben we dit huis voor je gevonden – of sterker nog: twee huizen. De in Rotterdam gevestigde professional Broos de Bruijn was verantwoordelijk voor beide designs – allebei zeer hedendaags maar met een totaal eigen en unieke look. Kijk mee en droom verder… .