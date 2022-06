Het huis dat het allemaal heeft..

Als je bij de oprijlaan van dit huis staat, dan is het moeilijk om te bepalen waar je de focus op gaat leggen. Is het de eclectische architectuur van de woning of is het toch de prachtige omgeving die je het eerste opvalt? Laten we vooral even op het eerste focussen, wan dat tweede komt later nog wel terug! Bijzonder is de uitstraling van het huis die vrij landelijk is, maar door de stoere grijze kleur van het pleisterwerk heeft het ook zeker een dominant modern tintje.