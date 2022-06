6 geweldige dingen die je met een lege kamer kunt doen

Is geen van bovenstaande ideeën voor jou weggelegd? Maak van de lege kamer in je woning dan gewoon een ruimte waar je eens helemaal tot je zelf kan komen van tijd tot tijd. Zet de ultieme relaxfauteuil neer (of meerdere) en een goedgevulde boekenkast. Een wijnrek is ook geen overbodige luxe, evenals een paar mooie glazen. Maak het geheel af met een paar lekkere leefkussens en zorg ervoor dat het vertrek goed verwarmd kan worden. Leg ook een mooi vloerkleed van een zacht materiaal zoals wol neer in je ontspanningskamer. De wanden kun je verven in crèmewit of lichtgeel. Dit houdt het geheel rustig en geeft een ontspannen uitstraling. Daarnaast staan de gele tinten bekend om hun eigenschap dat ze je vrolijk stemmen en zelfs depressies tegengaan. Wil je meer sfeer in de ruimte? Denk er dan eens over om een sfeerhaard te plaatsen. Deze wordt aan een muursteun aan de wand bevestigd en werkt op elektriciteit, maar creëert wel de knusse ambiance van een open haard zonder dat je hoeft na te denken over het onderhoud. Om nog meer te ontspannen, is het ideaal dat de kamer gelegen is aan een tuin (we hebben hier nog enkele leuke tuindesigns) of dat je er wat groen aantoevoegt. Combineer het met zachte sfeerverlichting en je hebt de perfecte ontspanningskamer ontworpen!