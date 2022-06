Elegante gezinswoning met een heerlijke lichtheid

Geen kamer in de woning is zo levendig als de keuken, want daar worden de heerlijkste gerechten gemaakt waar iedereen van wil smullen, gevraagd en ongevraagd. Typisch een keuken die veel mensen verrast, omdat deze zo traditional oogt. Het lijkt wel alsof we terug in de tijd gegaan zijn. Als we goed kijken zien we toch ook veel moderne faciliteiten, zoals het professionele fornuis. Wat een supercool design heeft deze keuken. Let ook even op de borden in de speciale kast, echt maatwerk en dus helemaal toegesneden op deze bijzondere keuken!