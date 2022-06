Minimalistische gezinswoning met een verrassende badkamer

Als je hier niet helemaal relaxt wordt, dan weten we het niet meer. Wat een sfeervolle ruimte is deze badkamer. Echt een plek waar je uren kunt genieten van een warm bad. Opvallend hoeveel hout er voor de bouw van deze woning gebruikt is. Je hebt echt het gevoel dat je in een chalet woont. De vloer daarentegen is een totaal ander verhaal, het bad ook, precies wat je verwacht in een strakke moderne familiewoning van deze tijd. Superfijne sfeer hier!