Oude kerk krijgt nieuw leven

De architecten van Ruud Visser Architecten kozen ervoor om het huis als los object in de kerk te plaatsen. Dat betekent dat men in de kerk om de woning heen kan lopen. De laatste beuk van de kerk, het dwarsschip werd geheel open gehouden. Op deze foto zien we goed wat men bedoelt met een huis in een kerk. In het midden van de kerk werd een groot wit blok geplaatst, het woonhuis, met daarbovenop de werkkamer. Het resultaat is een intiem woonhuis, gecombineerd met de grandeur van de oude kerk.