Verbouwing van een bungalow: een zolder!

Verschillende experts zijn hard aan het werk om de klus zo snel mogelijk te klaren. Het is hard werken, maar de bewoners zorgen goed voor de vaklui. Zo brengen ze bij elke mijlpaal lekkere dingen mee naar de bouwplaats. Waar het omgaat is dat de spirit hoog blijf, dat je zin blijft houden in de verbouwing. Dat je ook bij tegenslagen door blijft gaan om je motivatie te zoeken, te vinden en deze in te zetten. We weten zeker dat als de woning straks helemaal klaar is, de bewoners hun geluk niet op kunnen, dan weet je past echt waar je het voor gedaan hebt! Met deze laatste foto zijn we aan het einde gekomen van de reeks over dit bijzondere project. Hopelijk ben je enthousiast en geïnspireerd. Wij zijn dat zeker! Blijf ons volgen voor meer mooie woonideeën, concepten en de trends op het gebied van home and living.

