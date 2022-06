Voor & Na: Een trieste tuin werd heel mooi

Ja veel beter, veel stakker, we kunnen niet anders zeggen. Heerlijke zomeravonden worden hier nu al genoten. Het is ook niet verwonderlijk, want die tuinset is precies wat je nodig hebt om de boel hier in de avond eens flink op stelten te zetten. Dat uitzicht mogen we trouwens ook niet vergeten. Je kijkt je ogen uit hier! De kiezelstenen doen het ook erg goed in de tuin, in de kooi van roestvrij staal vormen ze een scheidingsrand tussen het gazon en het lichte terras. Deze zithoek is lekker modern en heeft dan ook alle tinten die we met nu associëren. Samen met een pro wandel je door een wereld aan innovatie designconcepten!