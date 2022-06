8 tuintips voor mensen die een hekel hebben aan tuinieren

Ben je nu echt geen tuinier, zorg er dan voor dat je geen grasmat neemt. Dat kost veel tijd en daar heb je geen zin in. Beter is het om een design te kiezen dat hier op lijkt. Zo heb je wel een strakke look in je tuin, maar weinig onderhoud. Steen is de dominante factor in deze tuin. We vinden de fontein in het midden heel mooi. Rondom het pad siert een wilde tuin de buitenruimte, daar heb je ook echt heel weinig omkijken na. Achterin zien we het ideale plekje om te genieten, het terras met een mooie zitplek. Een expert helpt je verder met het verwezenlijken van je plannen.