Kan een nieuw huis er voor jou niet traditioneel en oud genoeg uitzien? Dan ben je bij deze woning letterlijk en figuurlijk aan het juiste adres, want dit is een nieuw huis in oude stijl. En waar kun je zo’n fraai huis nou ook beter vinden dan in het Verenigd Koninkrijk? De experts van Andrew Harper Architects zijn specialisten op het gebied van nieuwe woningen in oude stijl. Uiteraard wel met de meest moderne technieken en leuke eclectische toepassingen en comfort. Laten we maar snel eens gaan kijken hoe het huis er uit is komen te zien!