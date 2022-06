Waar moet ik rekening mee houden bij het inrichten van mijn terras?

Heel leuk dat iets goedkoper of duurder kan worden uitgevoerd, maar jij wilt natuurlijk ook iets over de echte prijzen weten. We hebben er een paar voor je op een rijtje gezet. Goedkope tegels kun je al vanaf zo’n € 7,- per vierkante meter krijgen. De meer duurdere varianten liggen op zo’n € 25,- per vierkante meter. En daar zit dan natuurlijk ook nog een hele categorie tussen. Het is net wat jij wilt!