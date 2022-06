Moderne en Traditionele Tinten Perfect Gecombineerd in Deze Villa!

De aardse tinten in de badkamer doen de liefhebbers ook watertanden. In eerste instantie is het even wennen om de combinatie van zeer diverse tegels te zien, maar dat past uiteraard prima bij het eclectische gehalte van dit huis. En dit is ook vooral een plek om van te genieten: lekker ontspannen in de ruime douche of even lekker bijkomen in bad.