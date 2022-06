Verlicht je huis! Tips voor elke kamer

In de slaapkamer is er in veel gevallen behoefte aan sfeervol licht. Dit is tenslotte de kamer waar de ‘magic happens’. Maar de slaapkamer is ook de kamer van het praktische nachtlampje. De lamp die je vanuit bed uit kan doen en je dus niet door het donker tastend naar je bed moet zoeken. De nachtlamp is vaak een kleine sta lamp op het nachtkastje of een kleine variant aan de muur. Meestal, in het geval van een gedeelde slaapkamer, is er aan iedere zijde van het bed het zelfde lampje voor de continuïteit. Uiteraard kan het ook spannend zijn dat een keer juist niet te doen. Of voor een hele grote variant te gaan, zoals op de foto. Dan maak je van dit praktische leeslampje een stoer en op zichzelf staand item in je huis.